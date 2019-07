Krunic e Bennacer, ma non solo. Il Milan di Marco Giampaolo inizierà a prendere forma a partire da oggi, quando l'allenatore ex-Sampdoria varcherà i cancelli di Milanello e inizierà a prendere possesso di quella che sarà la sua struttura e in cui far crescere le proprie idee. Concetti ben precisi e dettagliati, spiegati a più riprese agli uomini mercato rossoneri che, per, questo, non hanno intenzione di fermarsi e, oltre a rimpiazzare quelle che dovranno essere le uscite, da qui a fine estate proveranno a regalare all'allenatore un altro colpo a centrocampo.



UN COLPO DI FORZA E QUALITA' - Sì perché i due ex-empolesi Krunic e Bennacer sono colpi validi, solidi, se vogliamo di prospettiva per completare l'organico, ma con un Bakayoko non riscattato e un Kessié in bilico in caso di grosse offerte, Maldini, Boban e Massara sanno che un altro rinforzo, almeno, dovrà essere fatto. Un colpo con le caratteristiche del centrocampista rientrato al Chelsea ovvero con fisicità per essere schierato davanti alla difesa, ma anche con qualità, quella Giampaolo pretende, e tempi di inserimento.



DA VERETOUT A PRAET E GEDSON - Il nome caldo resta quello di Jordan Veretout, fischiato e contestato nel ritiro della Fiorentina e per cui il Milan sta battagliando con la Roma forte del gradimento del giocatore. La pista alternativa porta a Lucas Praet, rilanciato o meglio reinventato mezzala da Giampaolo a Genova e alla ricerca di un'avventura in una big. Infine, anche se più di prospettiva, va tenuto vivo il nome di Gedson Fernandes, centrocampista classe '99 del Benfica che ha stregato la dirigenza. Per tutti e tre il costo dell'operazione non può superare i 25/30 milioni di euro, ma un colpo a centrocampo ci sarà.