Un altro guaio fisico per Mattia Caldara. Ne ha parlato oggi l'allenatore del Milan Pioli in conferenza stampa: "Non sta benissimo. Ha fatto un tempo con la primavera anche oggi, speriamo possa fare più minutaggio. Ieri era affaticato e dolente ad un tendine. Ci vorrà tempo ma è un giocatore importante con determinate caratteristiche che spero di avere a disposizione per capire come organizzare la squadra".