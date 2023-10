E' andata talmente bene con Malick Thiaw che la tentazione di riprovarci, evidentemente, c'è. Il Milan è fortemente interessato al profilo del 17enne Assan Ouedraogo, centrocampista box-to-box di 17 anni che si sta facendo notare in Zweite Bundesliga, nello Schalke 04 (ex squadra appunto di Thiaw).



LA SITUAZIONE - Ouedraogo, tedesco di chiara origine burkinabè, ha una clausola rescissoria che si attiva nell'estate 2024 e che ammonta a 20 milioni per i club esteri: non solo il Milan, perché secondo Sky Germania si sarebbero fatti avanti anche Everton, Brighton e Liverpool su input di Klopp in persona. Attenzione anche al Bayern Monaco: nessun accordo al momento, ma i tedeschi possono sfruttare la clausola a un prezzo inferiore, circa 12-15 milioni di euro.



INCONTRO ALL'ORIZZONTE - Il Milan sta spingendo e ha parlato di questo versatile centrocampista con lo Schalke già nell'estate scorsa; stando alle notizie che filtrano dalla Germania, sarebbe quello rossonero il club più interessato a prelevare Ouedraogo già per la prossima stagione. Un incontro potrebbe avere luogo in questo senso già nel corso della settimana,.