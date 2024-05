AFP via Getty Images

Milan, un anno in più con Pulisic

Una stagione da 15 gol e 11 assist non può che essere giudicata positivamente. Specialmente se di ruolo non fai il centravanti nudo e puro ma l’esterno offensivo. Ecco perché su Pulisic la critica si unisce nell’elogio di una prima annata positiva con la maglia del Milan. Moncada, Furlani é Ibrahimovic sono pronti a dare il proprio parere favorevole all’esercitare l’opzione di rinnovo del contratto dell’americano per un’altra stagione, dal 2027 al 2028.