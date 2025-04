Milan, un cambio che fa rumore: Musah sostituito al 23'. Dritto negli spogliatoi, fischi da San Siro

Simone Gervasio

Nella complicata serata che ha visto il Milan andare immediatamente sotto di due reti contro la Fiorentina (prima che Tammy Abraham dimezzasse lo svantaggio),, centrocampista frequentemente utilizzato dall'allenatore portoghese, ma insufficiente nel suo rendimento in questa serata (suo l’errore che porta all’autorete di Thiaw),e dare un peso specifico diverso all’attacco dei meneghini che ora si schierano con il serbo e Abraham davanti e Leao e Pulisic ai lati. Una bocciatura su tutti i fronti per lo statunitense.

, chiedendosi se fosse colpa sua il cambio,, come riporta Sky Sport,. L’esterno italiano si è diretto nella pancia di San Siro per rincuorare e consolare il proprio compagno di squadra. Dopo questo intervento da parte dell'ex Roma,: anche contro la Lazio, infatti, l’americano era stato cambiato e al suo posto, in quel caso, era subentrato Joao Felix.

