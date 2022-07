Non solo acquisti. Il mercato del Milan, in questo ultimo mese di trattative, si concentrerà anche sulle partenze dei diversi esuberi della rosa a disposizione di Stefano Pioli.



Tra coloro che nelle prossime settimane potrebbero salutare Milanello rientra anche il giovane centrocampista Marco Brescianini.



Il 22enne lombardo è reduce dal prestito al Monza, culminato con la storica promozione in A dei brianzoli. Lui però il massimo campionato rischia di doverlo salutare, proseguendo la propria carriera anche in cadetteria. Sulle sue tracce è da tempo attivo il Cosenza che avrebbe già richiesto il ragazzo a titolo temporaneo.