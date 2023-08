Lorenzo Colombo vuole andare a giocare e sebbene il Milan stia riflettendo sul futuro del proprio attacco congelando di fatto la posizione del bomber controriscattato dal Lecce, c'è un club che è in vantaggio fortemente per prenderlo in prestito e dargli una chance. Si tratta del Cagliari che sta spingendo secondo la Gazzetta nei contatti col club rossonero.