Milan, un dettaglio ha fatto la differenza su Morata

9 minuti fa



È partito il countdown per vedere Alvaro Morata con la maglia del Milan. Nella giornata di lunedì è prevista la risposta definitiva dell’attaccante spagnolo e con ogni probabilità sarà positiva. A fare la differenza in questa trattativa per il forte attaccante dell’Atletico Madrid è stata la telefonata di Zlatan Ibrahimovic che ha accontentato la richiesta di un quadriennale fatta dal giocatore.