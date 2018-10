Filippo Maniero, ex attaccante del Milan, parla a MilanNews.it della coppia Higuain-Cutrone: "I giocatori che fanno gol li farei sempre giocare. Cutrone ha una media-gol spaventosa, è difficile tenerlo fuori. Il 4-4-2 può essere un modulo che esalti entrambi. Con l'Inter Cutrone è stato messo largo a sinistra e lì secondo me non va utilizzato, perché gli levi la qualità che ha in area di rigore. A me non dispiace affatto vederlo insieme ad Higuain, anche perché il Pipita ha le capacità tecnico-tattiche per giocare anche 10 metri più arretrato rispetto al giovane attaccante rossonero".