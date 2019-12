Aldo Serena, ex attaccane del Milan, parla di un possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Queste le sue parole a footballnews24.it: "Anche lì la pressione è altissima e l’idea di partenza di questa nuova proprietà è molto diversa da quella della presidenza Berlusconi. Loro vogliono una squadra giovane che possa giocarsi un posto in Champions. Le spese sono limitate e i dirigenti devono muoversi di conseguenza. Su Ibrahimovic credo sia una scelta nostalgica che nasca dalla difficoltà che ha oggi Piatek nel fare gol. Ibra può portare i gol che fin qui sono mancati e dare un lustro alla squadra con un nome importante. E' un ritorno nostalgico. Io personalmente non lo farei, ma può essere che possa servire".