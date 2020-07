Jurgen Klinsmann, ex allenatore dell'Hertha Berlino, parla di Ralf Rangnick, prossimo allenatore del Milan, a Raisport: "Come soprannome lo chiamano professore perché insegna sempre. E' da un lato una sorta di architetto e dall'altro un allenatore che vuole sempre fare tutto in modo perfetto. Quando le cose non vanno come vuole, comincia ad arrabbiarsi con sé stesso"