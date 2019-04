Mario Ielpo, ex portiere del Milan, parla a MC Sport di Gianluigi Donnarumma: "Donnarumma sta facendo un'ottima stagione. C'è da dire però che ormai è un giocatore navigato e gli errori non si possono imputare all'età. Deve essere giudicato come un giocatore affermato e non più come un ragazzino. Miglior portiere della Serie A? A me quello che piace di più è Handanovic, con Szczesny. Poi togliendo Donnarumma, che può diventare un fuoriclasse, metterei Sirigu e tra gli emergenti metto Cragno. Per la prima volta sono invidioso di un portiere del Cagliari. Meret lo metto dietro sia di Cragno sia di Audero".