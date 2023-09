Ilsi prepara all'esordio in Champions League e lo fa con una novità: in Europa le magliette saranno diverse. Come si apprende da una nota del club, nelle partite di coppa i caratteri dei nomi e dei numeri stampati sui kit avranno un font differente da quello utilizzato per il campionato. Un design che rende omaggio a quello della stagione 2002/03, che vide il Diavolo vincere la Champions battendo la Juventus nella finale di Manchester. (nellale immagini)- Per celebrare il 20° anniversario della vittoria della Champions League 2002/03, AC Milan è lieto di presentare un nuovo speciale font che in questa stagione accompagnerà la squadra di Stefano Pioli in tutte le notti europee del Club.Il carattere dei nomi e dei numeri stampati sui kit utilizzati in Champions League dei calciatori rossoneri sarà infatti diverso da quello indossato in Serie A. In particolare, i numeri presenteranno un design forato che rende omaggio proprio a quello della stagione 2002/03, ma rivisitato in chiave moderna. Per lo stesso motivo, il colore di nomi e numeri sarà il bianco, rispetto al nero utilizzato per le partite di campionato.AC Milan adotta per la prima volta un font dedicato a una singola competizione sull’intero matchwear stagionale – che si tratti di maglie Home, Away o Third. A partire dal 2020/21, la Lega Serie A ha infatti introdotto un carattere standard per le maglie dei calciatori e, da quel momento, tutti i club italiani hanno iniziato ad utilizzarlo anche in tutte le competizioni europee.Il debutto ufficiale del nuovo font avverrà in occasione della prima partita casalinga di domani, martedì 19 settembre, quando il Club rossonero ospietà a San Siro il Newcastle United nel match d’apertura del gruppo F.