Tutti pazzi di Mike Maignan. Il portiere ex Lille sta davvero impressionando per la sua bravura e sicurezza tra i pali. Un crescita esponenziale che ha visto triplicare il suo valore di mercato. Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, ritiene che la quotazione di Maignan sarebbe già raddoppiata e, se il renedimento continuerà ad essere quello visto finora, si triplicherò a fine stagione.