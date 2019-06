Nella giornata di oggi, Raffaele Vrenna e Beppe Ursino si sono recati a Casa Milan. I due, rispettivamente direttore generale e direttore sportivo del Crotone, hanno incontrato Maldini per perfezionare il prestito di Gabriele Bellodi. Il difensore classe 2000, rientrato dal prestito all'Olbia, rinnoverà con i rossoneri prima di essere girato in prestito in Calabria.