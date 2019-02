Stefano Eranio, ex giocatore del Milan, parla a Milan Tv di Tiemoué Bakayoko: "E' un Milan cambiato anche negli interpreti. Il primo Bakayoko non capivo quanto fosse forte, ma è un diesel, ha grande fisicità, tecnicamente non è sprovveduto, sta trovando una posizione fondamentale. Paquetà è un giocatore europeo, sta diventando tra i centrocampisti più bravi anche in fase di contenimento, poi va a far male all'avversario. La sua personalità è questa e mi sta davvero sorpendendo".