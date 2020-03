Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, parla a Tuttosport di Ismael Bennacer, nuovo numero 4 rossonero: “È un giocatore che mi piace e che voglio difendere. Voglio salvare la categoria del centrocampista centrale e a chi lo critica chiedo: “È lui che non dà il passaggio gol o sono i suoi compagni che non fanno il movimento giusto?”. Da quando è arrivato Ibra è cresciuto molto”.