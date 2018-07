Stefano Nava, ex difensore del Milan, parla della possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina rossonera. Queste le sue parole a RMC Sport: "Non mi stupirebbe come scelta, indipendentemente dalla bontà del lavoro fatto da Gattuso. Si stanno verificando numerosi colpi di scena in questo mercato e per questo potrei anche aspettarmi una cosa del genere. Tante cose sono cambiate e tante cambieranno. L’unica cosa ora è avere un po’ di pazienza, aspettare la settimana prossima quando le cose saranno più chiare. L’ombra di Conte potrà avere un peso, importante, soprattutto alla luce del fatto che Elliott, società internazionale vicino all’entourage di Conte o del possibile ripescaggio in Europa. Mi preme anche sottolineare che Gattuso è scelto e stabilito dai tifosi come pilastro per ripartire. In questo momento, però le variabili sono talmente tante che ci si può aspettare anche qualcosa del genere".