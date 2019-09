Stefano Eranio, ex laterale del Milan, parla a Milan Tv del momento dei rossoneri dopo il ko nel derby: "Ci sono tante cose che non vanno nel Milan. In questo momento non si riesce a vedere una squadra che ha delle idee. Leao e Theo hanno fatto intravedere qualcosa di buon'auspicio. Ci si aspetta di vedere Bennacer e che i nuovi possano avere un po' di fiducia. Va cercato qualcosa di diverso per provare a trovare la quadra giusta. Giampaolo, così come tutti gli allenatori - e mi ci metto dentro anche io - deve essere un po' più elastico nelle idee. Al derby ha riproposto il trequartista per quanto, 20 minuti?".