Marco Simone, ex attaccante del Milan, dice la sua sulla corsia mancina rossonera a Milan Tv: "Leao è un po’ più disordinato di Rebic, quindi Theo non ha tutte le sicurezze per salire. Non avere una copertura adeguata da parte di Leao lo porta ad esprimersi meglio con Rebic. Alla fine però anche con Leao ha fatto buone partite. È una questione d’attitudine, sapendo che Leao non offre molto in fase di copertura ti blocchi un po’ di più e quindi può capitare di esprimere un calcio meno bello rispetto a quando giochi con Rebic".