Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla così del possibile addio di Leonardo: "Gazidis ha riconosciuto che la squadra è cresciuta. Al Milan sta cambiando la filosofia, vogliono costruire una grande squadra con tanti giovani. Leonardo? E' una di quelle persone che non dovrebbe andare via dal calcio italiano. Credo che qualche frizione ci sia stata, ma sono convinto che uno come lui dovrebbe rimanere al Milan. Senza Leo, il Milan perde qualcosa".