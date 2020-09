Gianluca Zambrotta, ex terzino del Milan, parla a la Gazzetta dello Sport dell'arrivo di Sandro Tonali in rossonero: "Per qualcuno magari non è più una sorpresa, e per certi versi è vero, ma io parlo di sorpresa nell’ambito di una big. Un conto è il Brescia, un altro il Milan. Quando vai in grandi club che hanno una storia importante, si esibiscono in Europa e puntano obiettivi importanti, giocando in stadi importanti e difficili come San Siro, è quello il momento in cui si vede il giovane di personalità. Lui poi ha un ruolo dove la personalità serve e non si può nascondere. Per la sua età sembra già un giocatore esperto, ma adesso l’asticella si alza. A Brescia la squadra lottava per la salvezza e c’erano meno opportunità di costruire gioco, al Milan invece il gioco è la base. Pioli lo ama. Tonali nasce mezzala ma può giocare in tutte le posizioni della mediana. È un giocatore su cui si può costruire la squadra del futuro".