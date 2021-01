Zlatan Ibrahimovic ha vissuto in maniera diversa dal solita il pre-partita della sfida contro il Bologna di oggi dopo quanto accaduto in Coppa Italia contro l'Inter. Come svelato da Sky Sport direttamente da bordocampo, Ibra era molto concentrato e non ha scherzato coi compagni, come di solito fa prima delle partite. Lo svedese vuole subito ripartire dopo le recenti sconfitte con Atalanta e Inter. Con lui il suo Milan...