, come non accadeva da diverso tempo. Il lavoro in casa, condotto dalla triade formata dall'ad Giorgio, dal responsabile dell'area scouting con rinnovati poteri Geoffreye dal neo-ds Antonio, ha portato sin quied un senso di assoluta rivoluzione, sia dal punto di vista della composizione a disposizione di Stefano Pioli sia dal punto di vista dellee che saranno allo stesso tempo le linee guida pure sul fronte delle più o meno imminenti uscite. Necessarie per bilanciare la rosa rossonera dal punto di vista numerico ed economico e per creare un gruppo che, soltanto rispetto alla scorsa stagione, risulti più omogeneo e coerente coi parametri da tenere presenti per lacomune per potersi presentare alle rispettive competizioni con l'organico al gran completo e senza dolorose rinunce forzate:La famosa regola del 4+4 che da diversi anni vale per le coppe europee e da un paio anche per il nostro campionato: una norma nata per preservare i talenti cresciuti all'interno del proprio Paese e limitare gli investimenti dall'estero.al Milan sulla base delle difficoltà a piazzare alcuni esuberi tra i giocatori non cresciuti sul territorio italiano:, poi ripescato per la seconda fase del torneo. Ecco, gli ultimi movimenti - tra entrate ed uscite - della nuova area tecnica lasciano immaginare che questo tipo di rischio non verrà corso quest'anno. Ecco come.attualmente a disposizione: una contingenza che incide di riflesso sullo status di intoccabile degli altri due, capitan Davide Calabria ma anche e soprattutto Tommaso Pobega, nonostante il forte gradimento mai nascosto e più volte ribadito del Torino., essendo già prima in difetto di un giocatore? Verosimilmente(quella degli Under 22, che è illimitata)a scanso di un'eventuale cessione: Coubis, Chaka Traoré, Simic o Zeroli, giusto per fare dei nomi. Diverso è invece il discorso per la. Con l'ultimo di questi entrato nell'ultimo anno di contratto e ormai da tempo fuori dal progetto tecnico, lasciando presupporre una partenza prima della fine del mercato.- E' in questa logica che la società rossonera si sta orientando principalmente su, esterno sinistro classe '99 in forza al Basilea,, uno di quei calciatori non locali per il quale la squadra mercato è al lavoro per trovare una nuova sistemazione. Perché,se dovesse arrivare un'offerta congrua. Perché non va dimenticato che nell'estate della rivoluzione c'è spazio ancora per qualche sogno concreto per completare la squadra, rigorosamente dall'estero (per questione di costi e di sfruttamento del Decreto Crescita): un centrocampista con le caratteristiche di Yunus Musah del Valencia (del quale piace pure il difensore uruguaiano Facundo Gonzalez) e un attaccante centrale giovane e di prospettiva con qualità più vicine a quelle di Giroud.