L’ultima volta accadde al “Picco” di La Spezia, lo scorso 13 maggio, quando la sconfitta per 2-0 per mano della formazione ligure (poi retrocessa in Serie B) mise a repentaglio la qualificazione alla Champions League, materializzatasi solamente grazie alla penalizzazione comminata nei confronti della Juventus. Dopo il clamoroso 2-2 subito in rimonta per mano del Lecce ed una sconfitta evitata solamente dall’intervento del Var in occasione del gol del salentino Piccoli, il Milan e Stefano Pioli sono stati oggetto di una piccola contestazione da parte dei tifosi che avevano preso posto nel settore ospiti.



NOVEMBRE TRAGICO - Al momento del tradizionale saluto al termine dei 90’, i calciatori rossoneri, ancora scottati dall’incredibile epilogo della partita del “Via del Mare”, si sono fermati per qualche minuto davanti allo spicchio occupato dai propri sostenitori, a loro volta molto delusi per l’andamento del match. Per il Milan, che non vince in campionato dallo scorso 7 ottobre e che, dopo l’ultima sosta ha collezionato due sconfitte casalinghe consecutive e due 2-2 da una situazione di doppio vantaggio in trasferta (a Napoli prima di oggi), ora il rischio è quello di vedere allontanarsi ulteriormente Juventus - avanti di un punto prima del match odierno col Cagliari - e soprattutto la capolista Inter, che può scappare a +8. Senza contare la possibilità che le altre pretendenti per un piazzamento Champions, dal Napoli all’Atalanta passando per le due romane, possano accorciare la distanza in classifica.