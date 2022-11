Da attaccante a... conduttore. Per una serata Zlatan Ibrahimovic cambierà il suo ruolo e sarà guida d'eccezione dietro al bancone di Striscia la Notizia. Quando? Lunedì 21 novembre, ore 20.35 su Canale 5, quando il campione del Milan sarà ospite d'onore al fianco di Sergio Friscia e Roberto Lipari.



In attesa di rientrare e dare il suo contributo ai colori rossoneri sul campo - non solo nello spogliatoio e sugli spalti - Ibra si cimenta in nuovo sfide. E dopo l'apparizione di successo a Sanremo, ecco l'arrivo a Striscia dove senza dubbio porterà tutto il suo essere Ibra, con la sua irriverente comicità.