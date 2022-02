IL TABELLINO

Sarà perché ho pronosticato Napoli, sarà perché l’Inter è ancora seconda con due partite in meno, ma, peggiorando la classifica della stagione precedente.. Fino ad oggi, pur avendo allenato la Lazio, la Fiorentina (dei Della Valle), l’Inter e il Milan non ha ancora vinto nulla e,Non ce l’ho con Pioli che, tra l’altro, è una persona perbene in un ambiente non propriamente esemplare, ma la mia sensazione si è radicata ad ogni passaggio a vuoto. E’ vero che ha vinto il derby (ma pochi ricordano che la colpa è stata del black-out dell’Inter e che per più di un’ora aveva subito), è vero che è ancora in testa alla classifica (più due sull’Inter, più tre sul Napoli che lunedì potrebbe raggiungerlo), ma. E’ vero, c’era il nuovo allenatore, Davide Nicola, che ha subito mandato in campo una squadra aggressiva, coraggiosa e con i terzini che attaccano (Mazzocchi è stato protagonista in entrambi i gol). E’ vero, Dragusin e Fazio hanno giocato una grande partita difensiva e Djuric, oltre che un gol, ha dato l’anima per 80 minuti.. Ma se consideriamo che a Nicola mancavano Verdi, Schiavone e Gyomberg e, soprattutto, che Bonazzoli, autore del pari granata, ha costretto ad un salvataggio miracoloso Romagnoli quando la gara era sull’1-1, abbiamo la misura di quanto, che ha sbagliato l’uscita su Djuric, consentendogli il colpo di testa che ha smarcato Bonazzoli, solo in mezzo all’area, in occasione del pareggio (30’). Il portiere francese ha sbagliato anche nella ripresa (65’) quando, fidandosi delle proprie capacità pedestri, ha cincischiato con la palla, se l’è fatta carpire da Bonazzoli che, anziché tirare subito con il sinistro nella porta sguarnita, ha messo in scena la rabona con il destro. La palla sarebbe comunque finita in rete se, nei paraggi della linea, in acrobazia non si fosse precipitato Romagnoli, salvando il Milan dallo svantaggio.Svantaggio che è arrivato sei minuti dopo (71’) quando ancora Mazzocchi si è sganciato a destra e, poco prima della linea di fondo, ha crossato benissimo.Il Milan, scappato avanti dopo appena cinque minuti con Messias (assist di Theo Hernandez, errore clamoroso di Ranieri che non segue il taglio del rossonero),e non ha premuto sull’acceleratore del ritmo che esigeva la situazione.Infatti, se si eccettua una punizione di Bennacer (conquistata da Leao), deviata in angolo da Sepe, la squadra dei Pioli ha gestito la gara a ritmi bassi, confidando nelle proprie qualità tecniche e dinamiche. Leao che, come al solito aveva cominciato bene anche come uomo assist, qualche volta si è specchiato troppo nella sua bravura perdendo occasioni per concludere o servire i compagni, questa volta poco inclini a perdonarlo.Così, poco alla volta, il Milan ha cominciato a perdere qualche contrasto e a subire qualche ripartenza e, non dandosene per inteso, ha subito il pareggio al 30’. Scrivere che si è trattato di un errore di Maignan è giusto, ma riduttivo. Il primo peccato è stato concedere a Mazzocchi di fare cinquanta metri palla al piede nel deserto della fascia destra (sinistra per la difesa del Milan). Il cross, di per se stesso, non sarebbe stato nemmeno impossibile da neutralizzare, maVano, sulla linea di porta, il tentativo di Theo Hernandez di ribattere di testa (ma lui, casomai, doveva essere a sinistra per contrastare Mazzocchi).Pioli che aveva allertato Kessie per Tonali (acciaccato ma non tanto da abbandonare la contesa), lo ha messo in campo al posto di Bennacer ad inizio di ripresa. Nel frattempoha offerto in mezzo un pallone basso per Djuric (58’) che non ha agganciato. Dall’altra parte (59’) Giroud, forse in fuorigioco, ha sprecato con un diagonale sulle mani di Sepe una palla che avrebbe potuto cambiare la partita.Il Milan è passato al 4-4-2 con l’ingresso di Rebic (per Brahim Diaz al 61’) che è andato ad affiancare Giroud. Ma la situazione, nonostante un tiro di Leao mal controllato da Sepe (angolo), non è cambiata. Se non in peggio, quando la Salernitana è passata in vantaggio (71’) con Djuric. A quel punto (73’), dentro Florenzi per Calabria e Saelemaekers per Messias., quando su un lancio lungo, Giroud ha fatto da sponda aerea per Rebic. Controllo con il corpo e destro da fuori area. Sepe, sorpreso e impreparato, non ha mosso un muscolo.Ci si aspettava un finale furente del Milan, ma la stanchezza, l’assenza di idee e la lotta spasmodica dei giocatori della Salernitana hanno impedito che qualcos’altro accadesse.Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic (15' pt Ederson); Kastanos (24' st Obi), Bonazzoli (37' st Mousset), Ribery (24' st Perotti); Djuric (37' st Mikael). A disposizione: Belec, Gagliolo, Jaroszynski, Kechrida, Veseli, Zortea, Bohinen. Allenatore: NicolaMaignan; Calabria (28' st Florenzi), Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer (1' st Kessie), Tonali; Messias (28' st Saelemaekers), Diaz (16' st Rebic), Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Ballo-Toure, Gabbia, Kalulu, Bakayoko, Castillejo, Krunic, Maldini. Allenatore: PioliFabbri di Ravenna5' pt Messias (M), 29' pt Bonazzoli (S), 27' st Djuric (S), 32' st Rebic (M)Ederson, Djuric (S); Bennacer, Giroud, Rebic, Romagnoli (M).3' pt, 4' st.