Paolo Maldini e Zvonimir Boban stavano spingendo per sedersi attorno a un tavolo e provare a trattare il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma con Mino Raiola. È questo il retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport che sottolinea come ore l'affare si è arenato con l'addio del dirigente croato e il sostanziale ridimensionamento dell'ex-bandiera. Cosa farà Gazidis? Sicuramente non sarà facile convincere Raiola ad abbassare l'ingaggio da 6 milioni annui di Gigio e allora l'addio potrebbe essere la pista più concreta.