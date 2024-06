Redazione Calciomercato

Milan, un terzino con il vizio del gol per l’under 23

43 minuti fa

3

Classe 2000, 7 gol nell’ultimo campionato di serie C con la maglia del Foggia. Secondo quanto riferito da TuttoC, il Milan starebbe valutando per la prossima Under 23 l’acquisto di Emmanuele Salines.