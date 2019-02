Due acquisti per Gattuso dal mercato invernale, anzi no: dopo Paquetá e Piatek, il Milan 'chiude' un terzo colpo dopo il 31 gennaio, il ritorno di Mattia Caldara. Il lungo calvario del centrale classe '94 è sempre più vicino alla sua conclusione e a conti fatti si tratta di un vero e proprio nuovo innesto: arrivato dalla Juventus nell'ambito dell'operazione che ha riportato in bianconero Bonucci, del quale avrebbe dovuto prendere il posto, Caldara ha collezionato una sola presenza il 20 settembre contro il Dudelange in Europa League; poi una serie di problemi fino alla parziale lacerazione del tendine d'achille, che lo ha bloccato da ottobre in avanti. Ora l'ex Atalanta comincia a vedere la luce in fondo al tunnel, si è allenato parzialmente con il resto della squadra e intravede la data per tornare a disposizione di Gattuso: le previsioni indicano metà febbraio come il periodo giusto, potenzialmente proprio contro i suoi ex compagni bergamaschi in un match chiave per la corsa europea dei rossoneri.



Un nuovo inizio per la sua avventura milanese, ma trovare spazio non sarà semplice perché i suoi compagni di reparto, Romagnoli, Musacchio e Zapata hanno mostrato efficacia e affiatamento, specie con l'inizio del nuovo anno: quattro clean sheet su quattro nel 2019, quattro partite tra Serie A e Coppa Italia senza subire gol pur scendendo in campo con tre coppie diverse e mezzo, contando anche Abate al centro in emergenza. Caldara riparte da zero, lasciandosi alle spalle i sei mesi più duri della carriera: per tornare il centrale che da Bergamo incantava Italia ed Europa, per convincere Gattuso e prendersi il posto accanto a Romagnoli, al Milan e con un occhio anche alla Nazionale. @Albri_Fede90