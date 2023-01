Dai fate il reso con Amazon, è una merda mai vista — Javi Moreno bene...™ (@MarcoVerduz) January 11, 2023

Ilcontinua a riflettere sull’investimento fatto in estate per. E dai social arriva uno spunto che fa sorridere, in parte, i tifosi rossoneri. Un supporter ha infatti pensato di scrivere suad, chiedendo la restituzione di un pacco dal Belgio: una battuta è stata così presa seriamente dai responsabili dell’account.E qui inizia il dialogo "Sì, ho un pacco dal Belgio da fare un reso". "Si tratta di un reso per un articolo che è stato spedito da Amazon o da un venditore terzo? Puoi verificarlo nell'e-mail di conferma dell'ordine". "Venditore terzo", la risposta. "In questo caso ti consiglio di contattare direttamente il venditore che può darti assistenza più adeguata per il tuo reso.