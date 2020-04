Victor Osimhen si è preso la scena in quel di Lille. Su di lui ci sono tantissimi club, tra cui il Milan. Il calciatore africano, però, parlando del suo futuro professionale ai microfoni de ‘The Independent‘ ha espresso il suo gradimento per un’altra destinazione, la Premier League: “Mi piacerebbe giocare per un grande club inglese. Ho parlato con Odion Ighalo (attaccante del Manchester United, n.d.r.), mi ha dato buoni consigli. È una leggenda e un fratello maggiore”.