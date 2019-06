La data del 30 giugno è segnata in rosso sull'agenda del Milan. In quel giorno si chiuderà il bilancio stagionale che dovrebbe prevedere un passivo ancor maggiore e che dovrà essere affrontato necessariamente con una cessione importante. L'attesa per il nuovo direttore sportivo e per Giampaolo sta creando una situazione di stallo che può diventare pericolosa a livello strategico.



ANDRE' SILVA L'INDIZIATO - Andrè Silva ha già fatto sapere al Milan di non voler tornare per fare la riserva a Piatek. L'intenzione del club è quello di piazzarlo altrove, sperando in una intuizione di Mendes che ha proposto il suo assistito a diversi club. Difficile generare una plusvalenza, visto che con ammortamenti vari servirebbero minimo 25-30 milioni per un calciatore che due stagioni mediocri ma la speranza è tutta nell'abilità del suo super agente portoghese. GLI ALTRI CASI - Suso è un altro giocatore che potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato estiva. Lo spagnolo non è contento per il mancato rinnovo ma al momento non può far leva su offerte concrete. Dalla prossima settimana, quando le cariche al Milan saranno più chiare, il suo agente Lucci cercherà di trovare una linea comune con il Milan. Piace in Francia, Inghilterra e Cina Frank Kessie. Per il centrocampista ivoriano servirebbe una proposta superiore ai 30 milioni e il parere di Giampaolo. Calhanoglu ha fatto sapere di voler rimanere in rossonero nonostante qualche abboccamento dall'estero, discorso diverso è quello di Gianluigi Donnarumma: Maldini non vorrebbe privarsene, resterà da capire le intenzioni di Raiola che sta parlando di lui con il Manchester United e il Psg.