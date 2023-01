In vista della Giornata della Memoria, una delegazione di oltre 60 tra tesserati e staff del Settore Giovanile del Milan ha visitato il Memoriale della Shoah di Milano, luogo della commemorazione e simbolo della deportazione degli ebrei milanesi e degli altri perseguitati verso i campi di concentramento, ma anche di conoscenza, ricerca e confronto fra culture. La visita si inserisce all’interno delle attività promosse in armonia con il Manifesto RespAct per equità sociale, uguaglianza e inclusività .



Angelo Carbone, Responsabile del Settore Giovanile del Milan, ha dichiarato: “Siamo felici di poter proporre ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze momenti di formazione come questo, che sono fondamentali per la loro crescita da un punto di vista culturale e anche sociale. Come club e come adulti, sentiamo il dovere di accompagnarli in esperienze simili per permetter loro di acquisire una piena coscienza di quanto accaduto nella storia del nostro Paese”.



Roberto Jarach, Presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano ONLUS, ha aggiunto: “Il Memoriale è un luogo di sensazioni e di percezioni, che deve far comprendere quanto accaduto nella storia e ricordare come l’indifferenza possa essere persino peggiore della violenza. Credo che il mondo del calcio abbia bisogno di questa formazione e ringraziamo il Milan per aver voluto questa visita per i suoi ragazzi e le sue ragazze più giovani, che diventeranno gli uomini e le donne del domani e potranno trasmettere a loro volta i giusti valori alle successive generazioni”.