Milan, una richiesta a sorpresa per Pioli

42 minuti fa



Stefano Pioli si appresta a chiudere la sua esperienza quinquennale al Milan. Il tecnico emiliano non sarà confermato alla guida della rosa rossonera. E attenzione alle possibili sorprese per il futuro: secondo diversi quotidiani turchi Pioli sarebbe una delle prime scelte per la panchina del Fenerbahce.