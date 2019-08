Un mercato in continua evoluzione e una settimana, la prossima che potrebbe essere decisiva per cambiare il volto dell'attacco delpartendo dalla possibile definizione di almeno un'operazione in uscita che possa sbloccare altrettanti acquisti.Acquisti come quelli diche il Milan sta trattando apertamente. Il primo oggi è stato protagonista di una tripletta conin Coppa di Germania ed è stato offerto ai rossoneri da intermediari (dopo che è stato proposto anche all'Inter). Hesattamente la cifra che il club rossonero è arrivato ad offrireper Correa. Le trattative per l'argentino si sono arenate davanti alla difficoltà di Maldini, Boban e Massara dima in settimana sono previsti nuovi contatti​.Sì perché prima il Milan dovrà vendere. Cessioni, è la parola chiave lanciata dall'adper alimentare le prossime mosse rossonere. Continua ad essere in venditache, nonostante i problemi nelle visite mediche, rimane nel mirino del Monaco pronto ad un nuovo affondo.rossoneroL'esterno spagnolo è stato trattato da Roma e Siviglia a inizio mercato mentre ora è conteso dalla LEGGI QUI ) e dal. Il giocatore non è convinto e frena l'addio, ma i viaggi dell'agente Lucci a casa Milan dettano la via. Cedere per acquistare, il Milan vivrà una settimana all'attacco... del mercato.