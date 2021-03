Ventidue novembre 2020, Napoli. Il 3-1 del Milan sulla squadra di Gattuso ha tanti significati: fu l'ultima gara al San Paolo prima della morte di Maradona, lanciò i rossoneri verso il sogno scudetto.. E per le altre 37 partite? Alternative. Cambi, idee, soluzioni, toppe ai buchi lasciati dagli infortuni. Tanti, tantissimi, forse troppi.. Con le positività al Covid, le partite saltate salgono a 113. Ma torniamo agli infortuni, che in successione hanno decimato i vari reparti. A inizio stagione fu allarme in difesa, poi a centrocampo. Ora, invece, tocca all'attacco, con gli stop di Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic e Mandzukic. Contando la trasferta di domani di Verona, si va dalle 7 partite saltate da(lesione al polpaccio e problema muscolare) alle 13 di(problema muscolare, infortunio al polpaccio e ora agli adduttori). E poi le 11 diper il legamento collaterale, le 8 diper la rottura della fibra muscolare e il bicipite femorale, le 18 diper affaticamento, bicipite femorale, febbre e stop muscolare, le 4 diper la coscia, le 5 diper problemi intestinali, caviglia e bicipite femorale, 1 diper la borsite, le 2 diper problemi muscolari, le 5 diper il bicipite femorale, le 6 diper problemi muscolari, le 6 diper gomito, piede, tendine e anca., confermando il binario parallelo tra gli infortuni e il calo di condizione. Un calo che ha origine nelle tante partite dai rossoneri, che hanno iniziato la stagione con la trasferta in Irlanda del 17 settembre:. Il Napoli è a 37, Juve e Atalanta a 36, Inter a 35, Roma a 34. E in Europa, tolte le squadre inglesi, il Psg è a 37, il Bayern a 36, l'Atletico a 33.. Una flessione netta, un calo evidente in campo con stanchezza e appannamento a dominare. Serve, dunque, ritrovare brillantezza e serve svuotare al più presto l'infermeria. Per non rovinare tutto e per continuare a inseguire i sogni rossoneri...