Milan, una sola rete per Leao: ecco da quando non segnava così poco

Getty Images

, dando spazio a Noah Okafor dal 1’. La scelta di confermare lo svizzero non si è rivelata esatta. Senza Leao, il Milan sulla fascia destra non ha creato grandi occasioni, a differenza della mezzora finale (momento in cui è entrato il portoghese, autore dell’ottima chance nel finale salvata da Meret).Al di là delle scelte tecniche,che non sta avendo a disposizione il proprio numero 10 nella maniera che tutto lo staff si aspettava. Nel corso di questo avvio di stagione,