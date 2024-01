Milan, una sola strada per Brassier

Secondo quanto riferisce SportMediaset, il Milan sta ancora riflettendo se provare o meno a prendere un altro difensore centrale in questi ultimi giorni di mercato. il nome caldo è quello di Lilian Brassier, ma solo se il Brest accetterà i 10 milioni di euro che vuole mettere sul piatto il Milan e non continuerà a pretendere 15 milioni, cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza rossonera. Sullo sfondo restano sempre le piste che portano a Chalobah del Chelsea e a Kiwior, per il quale però l'Arsenal non apre ancora al prestito.