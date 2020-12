Avanti, insieme. Società, squadra e tifosi. Che non possono essere presenti, ma non perdono l'occasione per far mancare il proprio supporto e affetto.anche quando le cose andavano male, anche nei momenti più bui, quando fioccavano le figuracce e si chiudeva il campionato ad anni luce dalle prime posizioni. Una passione che, complice il cammino esaltante degli uomini di Pioli, quest'anno si è riaccesa, è diventata contagiosa. Sui social e, per quanto possibile, 'sul campo'. Grazie alla Curva Sud, che anche ieri ha fatto sentire la propria vicinanza alla squadra accogliendo il pullman all’arrivo a San Siro.Un altro segnale d'amore, dopo il corteo di motorini prima del derby con l'Inter e lo striscione d'incoraggiamento pre Sassuolo. I tifosi sognano, perché vedono una squadra che gioca e lotta per la maglia, con una sua identità, perché hanno capito che "riportare il Milan in alto, a lottare per traguardi ambiziosi" non è solo uno slogan, è un piano preciso e studiato di chi comanda.Dopo il fischio finale contro la Lazio hanno festeggiato eChe nel 2021 potrebbe tornare a riempire San Siro, per far sentire il suo amore.