Milan, una squadra turca su Calabria

22 minuti fa

Davide Calabria sta vivendo un momento certamente non semplice della sua quasi ventennale esperienza al Milan. Da un lato c’è un rinnovo del contratto che non arriva, dall’altro una piccola contestazione nei suoi confronti da una parte della tifoseria. Futuro dunque tutto da scrivere per il capitano rossonero che piace, tanto, al Galatasaray campione di Turchia.