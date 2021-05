, vitale anche più che in altre stagioni. I milioni garantiti dalla Uefa servono per continuare un percorso di crescita ben avviato quest’anno. Per ottenere il pass servirà vincere, oppure sperare in passi falsi di Juventus o Napoli.Iniziamo dal 1999. Nell’ultima giornata il Milan è di scena al Curi con il Perugia che lotta per la salvezza, mentre la Lazio (avversaria per lo scudetto) chiude contro il Parma.. Ma il Perugia reagisce, accorcia le distanze con Nakata e nel finale sfiora il pareggio con Bucchi.Milan contro Fiorentina, primo scontro decisivo nel 2007/08. Nell’ultima giornata si giocano il posto Champions, con i viola davanti:Nel 2008/09, ultima di Ancelotti in panchina e Maldini in campo, il Milan reduce da due ko di fila va a giocare a Firenze contro la Fiorentina di Prandelli. Basta un pareggio per difendere il posto in Champions,Altra qualificazione al fotofinish nel 2013, e sempre contro Milan e Fiorentina. All’ultima giornata i viola (che affrontano il Pescara) arrivano a -2 dai rossoneri, che fanno visita al Siena. La Fiorentina a pari punti sarebbe davanti, e ipoteca subito la vittoria col Pescara. Il Siena invece va in vantaggio con Terzi e ilNel 2019 l’ultimo arrivo in volata, con il, vittoriosa in una partita folle contro l’Empoli. Due anni dopo ci risiamo: il Milan di Pioli contro l'Atalanta vuole tornare nell'Europa che conta.