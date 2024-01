Milan, un'idea sicura per il futuro

Non solo gennaio nelle idee della dirigenza del Milan, che guarda anche al futuro e al prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in via Aldo Rossi si inizia a pianificare anche quelle che potrebbero essere le trattative per la prossima stagione, quanto arriverà sicuramente un grande attaccante.