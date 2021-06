Mattia Caldara e Matteo Gabbia oltre a Tomori, Kjaer e Romagnoli. Uno è di troppo in casa Milan e, come scrive la Gazzetta dello Sport, è destinato a lasciare il club rossonero. Rientrato dal prestito all'Atalanta, Caldara è l'indiziato numero uno, anche per una questione di liste, in quanto Gabbia è cresciuto nel settore giovanile rossonero.