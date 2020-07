Dayot Upamecano potrebbe restare all'RB Lipsia la prossima stagione. Il difensore ​21enne, in scadenza nel 2021, è corteggiato da Milan e Bayern Monaco, ma potrebbe non muoversi e rinnovare. "Stiamo cercando una soluzione per non perderlo a zero, così come abbiamo fatto con Werner" ha detto il responsabile dell'area sportiva del club tedesco Oliver Mintzlaff.