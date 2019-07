Il Milan e il mercato. I rossoneri, come scrive Tuttosport, avevano 80 milioni di euro a disposizione da spendere per acquistare i calciatori (80 solo per i cartellini) e ora ne sono rimasti 34. Dopo gli acquisti di Krunic, Theo Hernandez e Bennacer, coi primi due ufficializzati rispettivamente per 8 milioni e 20 milioni, e il terzo ancora da ufficializzare (18 milioni di euro bonus compresi), sono stati spesi 46 milioni di euro. Il che vuole dire che ora Maldini e Boban hanno 34 milioni da investire. Anche per questo motivo urgono cessioni, visto che servono ancora un difensore centrale, un altro centrocampista e un attaccante.