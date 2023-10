Un'altra defezione dell'ultimo minuto. Simon Kjaer non sarà disponibile per Napoli-Milan, la gara che chiuderà la domenica della decima giornata di Serie A. Il danese sarebbe dovuto partire dalla panchina al Maradona ma, per un affaticamento muscolare, darà forfait. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.



Dopo le assenze di Sportiello, Chukwueze e Loftus-Cheek, un nuovo brutto colpo per Stefano Pioli in vista della complicata trasferta in casa della squadra di Rudi Garcia.