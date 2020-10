La Fiorentina ha offerto una decina di milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto per il 24enne difensore argentino del River Plate, Lucas Martinez Quarta. Sempre secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante esterno spagnolo José Maria Callejon (classe 1987 ex Napoli) ha dato disponibilità al trasferimento a Firenze: nei prossimi giorni le parti cercheranno un'intesa sul contratto biennale da 4 milioni complessivi più bonus proposto dai viola. In uscita Ceccherini verso l'Hellas Verona, Milan e Valencia in pressing su Pezzella.