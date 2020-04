Nell'agenda del Milan, tra le priorità, c'è la trattativa per la riduzione degli stipendi dei giocatori. Della pratica si sta occupando Maldini che sta facendo da collante tra club e squadra. La trattativa sta andando avanti con serenità e in maniera positiva, una risposta è attesa fra questa settimana e la prossima.



MODELLO JUVENTUS - Negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti anche tra l'amministratore delegato Ivan Gazidis e una rappresentanza dei giocatori capitanata da Romagnoli. Il manager sudafricano, in tandem con Maldini, ha recapitato un'offerta simile a quella attuata dalla Juventus: una trattenuta più bassa sugli emolumenti della stagione in corso e la parte più consistente su quelli dei primi mesi della prossima. Ricordiamo che, qualora venisse raggiunto l'accordo, anche Gazidis e i membri del CDA rinuncerebbero a parte dello stipendio.