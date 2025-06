Getty Images

Milan, Vasquez non sarà riscattato dall'Empoli

Daniele Longo

10 minuti fa



Il termine ultimo era fissato al 30 di giugno ma l'Empoli ha già deciso di non esercitare l'opzione di acquisto dal Milan del portiere colombiano Devis Vasquez. Dopo attente riflessioni il club toscano ha deciso di non versare nelle casse del club rossonero il milione concordato la scorsa estate.



SUL MERCATO - iL 27 enne portiere di Barranquilla era reduce da una buona prestazione a livello personale con 6 clean sheet in 32 presenze. Per il Milan ora sarà il tempo di trovare una nuova sistemazione a titolo definitivo per un portiere che ha aumentato il suo valore sul mercato nonostante la retrocessione dell'Empoli.